Popularna turistička atrakcija u Italiji nestala u moru

Oluja je pretvorila 'Kapiju zaljubljenih' u prašinu

Čuvena kamena struktura u Italiji, nazvana „Kapija zaljubljenih" ili „Luk zaljubljenih“, urušila se u more 14. februara, na Dan zaljubljenih, usled višednevnih obilnih kiša i jakih vetrova.

Kamena formacija u Sant'Andrea in Melendunjo, u Apulji, bila je turistička atrakcija na obali Jadranskog mora, a mnogi su se tu verili ili pravili selfije.

„Ovo je neželjeni poklon za Dan zaljubljenih“, rekao je lokalnim medijima skrhani gradonačelnik Melendunja .

„Ovo je veoma težak udarac“ za region i za turizam, dodao je.

„Priroda je napravila luk i ponovo ga uzela sebi“, zaključio je.

Prolaznici su 15. februara ujutru prvi primetili da više nema čuvenog prirodnog obeležja ovog područja.

Zvaničnici sugerišu da su snažna oluja nazvana Orijana i obilne padavine, koji su prethodnih dana pogodili jug Italije, ubrzali eroziju stene, uzrokujući njeno urušavanje.

„Izgubili smo jednu od karakteristika našeg regiona, naš simbolt“, rekao je regionalni predsednik Pulje, Antonio Dekaro, novinarima, obilazeći mesto koje je do skoro bila velika turistička atrakcija.

„Nažalost, prirodne procese često ubrzavaju meteorološki fenomeni, kao što je oluja Orijana“, rekao je.

Dekaro je rekao da vlasti treba da se postaraju da pokušaju da uspore eroziju obale.

Region Salento, gde je bio ovaj prirodni, stenoviti luk, jedno je od najpopularnijih turističkih područja u Italiji.

