Anastasija i Gudelj objavili sliku iz kreveta: Ona bez trunke šminke u dukserici, fudbaler sa naočarima za vid (foto)

Blic pre 3 sata
Anastasija i Gudelj objavili sliku iz kreveta: Ona bez trunke šminke u dukserici, fudbaler sa naočarima za vid (foto)

U opisu fotografije Gudelj je stavio samo belo srce kao simbol njihove ljubavi Anastasija se zbog ljubavi preselila u Španiju i retko govori o privatnom životu Anastasija Ražnatović uživa u braku sa fudbalerom Nemanjom Gudeljom sa kojim živi mirnim životom daleko od od očiju javnosti.

O njihovoj intimi se malo zna, a sada je fudbaler na svom Instagramu podelio zajedničku fotografiju iz porodičnog doma. On i Anastasija su pozirali u krevetu nasmejani. Ona je blistala bez trunke šminke u dukserici, a Nemanja je nosio naočare za vid. U opisu fotografije je stavio samo belo srce. Inače, Anastasija se zbog ljubavi preselila u Španiju, a retko daje intervjue i govori o privatnom životu. Ona je nedavno na mrežama čestitala svekrvi Oliveri rođendan i
