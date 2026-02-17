Anastasija i Gudelj objavili sliku iz kreveta: Ona potpuno prirodna, a svi gledaju u promenu na njegovom licu

Mlada pevačica, Anastasija Ražnatović, povukla se iz javnog života i uživa u mirnom braku sa fudbalerom Nemanjom Gudeljem.

Njih dvoje žive u Sevilji, daleko od očiju javnosti. O intimi Anastasije i Gudelja se malo zna, a sada je fudbaler na svom Instagramu podelio zajedničku fotografiju iz porodičnog doma. Pozirali su nasmejani, zavaljeni u udobni kauč. Pevačica je blistala bez trunke šminke u širokoj dukserici, a fudbaler je nosio atlet majicu, puštenu kosu i na licu naočare za vid, što je izdanje u kojem ga retko viđamo. Uz objavu sa svojom suprugom Anastasijom je dodao i emodži