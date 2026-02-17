"Postoje snimci sa sigurnosnih kamera" Baka Prase otkrio detalje slučaja nakon što mu je zapaljen auto od 500.000 evra: "Ako imaš neki problem, sedneš sa mnom i rešiš ga"

Blic pre 0 minuta
"Postoje snimci sa sigurnosnih kamera" Baka Prase otkrio detalje slučaja nakon što mu je zapaljen auto od 500.000 evra: "Ako…

Naveo je da je auto bio osiguran i da još uvek ne zna ko stoji iza paljenja Rekao je da policija koristi snimke za istragu Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, oglasio se povodom incidenta koji se dogodio pre dve večeri kada je njegov automobil zapaljen.

On je sada rekao da je u trenutku kada je saznao za događaj bio zahvalan što nema povređenih. Baka je na Jutjubu održao lajv prenos u kojem je o tome govorio. - Ne znam šta da kažem. Meni je u pola 4 ujutru pisao Igor: "Brate, jesi živ, jesi dobro? Stižem.", ja odgovaram: "Molim?", kaže on: "Zapaljen Brabus", pomislio sam hvala Bogu, nikome se ništa nije desilo. Silazim dole, a Brabus izgoreo ful, do koske. Ja sam se smejao, nisam presrećan naravno, ali baš me
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Skandalozna objava nakon što su mu zapalili automobil: Baka Prase ne prestaje da šokira, nazdravlja rakijom i ne skida osmeh…

Skandalozna objava nakon što su mu zapalili automobil: Baka Prase ne prestaje da šokira, nazdravlja rakijom i ne skida osmeh: "Proslavili" (foto)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

"Postoje snimci sa sigurnosnih kamera" Baka Prase otkrio detalje slučaja nakon što mu je zapaljen auto od 500.000 evra: "Ako…

"Postoje snimci sa sigurnosnih kamera" Baka Prase otkrio detalje slučaja nakon što mu je zapaljen auto od 500.000 evra: "Ako imaš neki problem, sedneš sa mnom i rešiš ga"

Blic pre 0 minuta
Kada treba soliti jaja? Ključno je koja ste izabrali za kuvanje, a koja za prženje: Obratite pažnju na sitnice

Kada treba soliti jaja? Ključno je koja ste izabrali za kuvanje, a koja za prženje: Obratite pažnju na sitnice

Kurir pre 14 minuta
Da srce pukne: 12 čistokrvnih pasmina pasa koje vlasnici najčešće napuštaju

Da srce pukne: 12 čistokrvnih pasmina pasa koje vlasnici najčešće napuštaju

Blic pre 15 minuta
(Video) Prezgodna supruga Darka Lazića u smeloj haljini: Folker se obrijao, pa došao na promociju Nadice Ademov: Žena i on…

(Video) Prezgodna supruga Darka Lazića u smeloj haljini: Folker se obrijao, pa došao na promociju Nadice Ademov: Žena i on pucaju od elegancije, doneli ogroman poklon

Blic pre 0 minuta
"Prošao je najkrizniji deo", Indi o Editinoj trudnoći, pa otkrila istinu o odnosu sa Bojanom Bjelićem

"Prošao je najkrizniji deo", Indi o Editinoj trudnoći, pa otkrila istinu o odnosu sa Bojanom Bjelićem

Telegraf pre 14 minuta