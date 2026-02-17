Zastrašujući snimak ubistva MMA borca Stefana Savića Vasilije i Marko ga jure, savladavaju, a onda nastavljaju kao da se ništa nije desilo: Sve trajalo kraće od 2 minute

Blic pre 37 minuta
Zastrašujući snimak ubistva MMA borca Stefana Savića Vasilije i Marko ga jure, savladavaju, a onda nastavljaju kao da se ništa…

Marko Daničić je uhapšen u Beogradu nakon dve godine bekstva Vasilije Gačević je uhapšen u Španiji na osnovu međunarodne poternice Interpola Stefan Savić (23), srpski reprezentativac i MMA borac, brutalno je ubijen u februaru 2024. godine na Dorćolu.

Marko Daničić, osumnjičen za ubistvo, uhapšen je sinoć u Beogradu nakon dve godine bekstva. Kako "Blic" nezvanično saznaje, Daničić je uhapšen u Beogradu. Evo gde se krio drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića. Njegov saučesnik Vasilije Gačević uhapšen je 19. januara u Španiji na osnovu međunarodne poternice Srbije, raspisane od Interpola Beograd. Nadzorne kamere snimile su trenutak napada, a kako se vidi na snimku, dvojica napadača monstruozno
Uhapšen i drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića, za njim se tragalo dve godine

Uhapšen i drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića, za njim se tragalo dve godine

Blic pre 3 sata
U Grockoj uhapšen osumnjičeni za ubistvo MMA borca, za kojim se tragalo dve godine

U Grockoj uhapšen osumnjičeni za ubistvo MMA borca, za kojim se tragalo dve godine

Danas pre 8 sati
Iz Hrvatske ušao u Srbiju sa ličnom kartom svog brata, pa pao u Beogradu. Oglasio se Dačić o hapšenju drugog osumnjičenog za ubistvo MMA borca: Preti mu robija od 40 godina

Iz Hrvatske ušao u Srbiju sa ličnom kartom svog brata, pa pao u Beogradu. Oglasio se Dačić o hapšenju drugog osumnjičenog za ubistvo MMA borca: Preti mu robija od 40 godina

Blic pre 9 sati
"Neka ih stigne zaslužena kazna" oglasio se deda MMA borca nakon hapšenja drugog osumnjičenog za ubistvo: "Vreme je bilo"

"Neka ih stigne zaslužena kazna" oglasio se deda MMA borca nakon hapšenja drugog osumnjičenog za ubistvo: "Vreme je bilo"

Blic pre 8 sati
Evo gde se krio drugi uhapšeni za ubistvo MMA borca Stefana. Dve godine bežao policiji, njegov saučesnik pao u Španiji

Evo gde se krio drugi uhapšeni za ubistvo MMA borca Stefana. Dve godine bežao policiji, njegov saučesnik pao u Španiji

Blic pre 9 sati
Zastrašujući snimak ubistva MMA borca Stefana Savića Vasilije i Marko ga jure, savladavaju, a onda nastavljaju kao da se ništa…

Zastrašujući snimak ubistva MMA borca Stefana Savića Vasilije i Marko ga jure, savladavaju, a onda nastavljaju kao da se ništa nije desilo: Sve trajalo kraće od 2 minute

Blic pre 37 minuta
(Foto, video) "Slomio mi je protezu, molio sam ga da stane" Čovek kojeg je podivljali napadač sa Dorćola brutalno tukao…

(Foto, video) "Slomio mi je protezu, molio sam ga da stane" Čovek kojeg je podivljali napadač sa Dorćola brutalno tukao otkriva jezive detalje: "Skoro sam operisan, mogao sam da umrem"

Blic pre 27 minuta
Uhapšen i drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića, za njim se tragalo dve godine

Uhapšen i drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića, za njim se tragalo dve godine

Blic pre 3 sata
U Grockoj uhapšen osumnjičeni za ubistvo MMA borca, za kojim se tragalo dve godine

U Grockoj uhapšen osumnjičeni za ubistvo MMA borca, za kojim se tragalo dve godine

Danas pre 8 sati
Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu Oboren pešak na Bulevaru, na licu mesta Hitna pomoć (foto)

Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu Oboren pešak na Bulevaru, na licu mesta Hitna pomoć (foto)

Blic pre 9 sati