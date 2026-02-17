Zastrašujući snimak ubistva MMA borca Stefana Savića Vasilije i Marko ga jure, savladavaju, a onda nastavljaju kao da se ništa nije desilo: Sve trajalo kraće od 2 minute

Marko Daničić je uhapšen u Beogradu nakon dve godine bekstva Vasilije Gačević je uhapšen u Španiji na osnovu međunarodne poternice Interpola Stefan Savić (23), srpski reprezentativac i MMA borac, brutalno je ubijen u februaru 2024. godine na Dorćolu.

Marko Daničić, osumnjičen za ubistvo, uhapšen je sinoć u Beogradu nakon dve godine bekstva. Kako "Blic" nezvanično saznaje, Daničić je uhapšen u Beogradu. Evo gde se krio drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića. Njegov saučesnik Vasilije Gačević uhapšen je 19. januara u Španiji na osnovu međunarodne poternice Srbije, raspisane od Interpola Beograd. Nadzorne kamere snimile su trenutak napada, a kako se vidi na snimku, dvojica napadača monstruozno