Đedović Handanović: Do kraja nedelje očekujem odluku o produženju licence za rad NIS

Danas pre 5 sati  |  Beta
Đedović Handanović: Do kraja nedelje očekujem odluku o produženju licence za rad NIS

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da se krajem nedelje očekuje produženje licence za rad za koju je Naftna industrija Srbije (NIS) zahtev podnela američkoj administraciji.“NIS je uputio zahtev za produženje licence za rad.

Znači da može da nastavi da se snabdeva sirovom naftom, da Rafinerija može da nastavi sa radom. Mi smo taj zahtev podržali u smislu da dok se vode pregovori između mađarskog MOL-a i Gaspromnjefta da NIS može da nastavi sa radom“, navela je Đedović Handanović za RTS. Ona je podsetila i da su u toku pregovori između Gaspromnjefta i MOL-a o otkupu ruskog dela akcija u NIS-u, zbog kojih su SAD uvele sankcije toj kompaniji, kao i da veruje da će se u martu potpisati
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Đedović Handanović: Do kraja nedelje očekujem odluku o produženju licence za rad NIS

Đedović Handanović: Do kraja nedelje očekujem odluku o produženju licence za rad NIS

Serbian News Media pre 2 sata
Đedović Handanović: Krajem nedelje očekujemo odgovor od OFAK-a za licencu NIS-u

Đedović Handanović: Krajem nedelje očekujemo odgovor od OFAK-a za licencu NIS-u

Blic pre 3 sata
Đedović Handanović: Do kraja nedelje očekujem odluku o produženju licence za rad NIS-a

Đedović Handanović: Do kraja nedelje očekujem odluku o produženju licence za rad NIS-a

Biznis.rs pre 3 sata
Đedović Handanović: Nova gasna elektrana će biti stabilan izvor

Đedović Handanović: Nova gasna elektrana će biti stabilan izvor

RTK pre 4 sati
Đedović Handanović: Do kraja nedelje očekujem odgovor na zahtev za produženje licence NIS-u

Đedović Handanović: Do kraja nedelje očekujem odgovor na zahtev za produženje licence NIS-u

Morava info pre 4 sati
Đedović Handanović: Verujem da Gaspromnjeft i MOL potpisuju ugovor o NIS-u u martu

Đedović Handanović: Verujem da Gaspromnjeft i MOL potpisuju ugovor o NIS-u u martu

Nova ekonomija pre 5 sati
Đedović: Krajem nedelje očekujemo odgovor iz SAD o zahtevu za produženje licence NIS-u

Đedović: Krajem nedelje očekujemo odgovor iz SAD o zahtevu za produženje licence NIS-u

Sputnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSnaftaMOL

Ekonomija, najnovije vesti »

Rade četiri dana, petkom slobodni, a produktivnost i dalje odlična

Rade četiri dana, petkom slobodni, a produktivnost i dalje odlična

Kamatica pre 16 minuta
Primena veštačke inteligencije u srpskoj poljoprivredi - gde smo u odnosu na Evropu?

Primena veštačke inteligencije u srpskoj poljoprivredi - gde smo u odnosu na Evropu?

N1 Info pre 51 minuta
Dobit duplirana, korisnici sve brojniji, muzički umetnici zarađuju milijarde: Spotify u 2026. na istorijskoj prekretnici

Dobit duplirana, korisnici sve brojniji, muzički umetnici zarađuju milijarde: Spotify u 2026. na istorijskoj prekretnici

Blic pre 51 minuta
FOTO: Trosoban stan u centru Zrenjanina za 60.000 evra – samo za one koji imaju ideju

FOTO: Trosoban stan u centru Zrenjanina za 60.000 evra – samo za one koji imaju ideju

Zrenjaninski pre 36 minuta
U Subotici se gradi fabrika baterija: prve isporuke tokom sledeće godine, evo koliko radnih mesta se otvara

U Subotici se gradi fabrika baterija: prve isporuke tokom sledeće godine, evo koliko radnih mesta se otvara

Mondo pre 51 minuta