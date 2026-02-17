Đedović Handanović: Do kraja nedelje očekujem odluku o produženju licence za rad NIS

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da se krajem nedelje očekuje produženje licence za rad za koju je Naftna industrija Srbije (NIS) zahtev podnela američkoj administraciji.“NIS je uputio zahtev za produženje licence za rad.

Znači da može da nastavi da se snabdeva sirovom naftom, da Rafinerija može da nastavi sa radom. Mi smo taj zahtev podržali u smislu da dok se vode pregovori između mađarskog MOL-a i Gaspromnjefta da NIS može da nastavi sa radom“, navela je Đedović Handanović za RTS. Ona je podsetila i da su u toku pregovori između Gaspromnjefta i MOL-a o otkupu ruskog dela akcija u NIS-u, zbog kojih su SAD uvele sankcije toj kompaniji, kao i da veruje da će se u martu potpisati