Zvezda suspendovala Radonjića: Obesmislio je svaku priliku

Dnevnik pre 1 sat
Zvezda suspendovala Radonjića: Obesmislio je svaku priliku

Fudbalski klub Crvena zvezda suspendovao je Nemanju Radonjića zbog neprofesionalnog i neodgovornog ponašanja, te on neće biti deo prvog tima do daljeg.

– Klub je u više navrata pružio priliku Nemanji Radonjiću da pokaže da zaslužuje mesto u timu, ali je on svaki put svojim odnosom prema obavezama i ponašanjem van terena tu priliku obesmislio, pokazujući da nema profesionalan odnos prema dresu Crvene zvezde – navode crveno-beli u saopštenju. Fudbalski klub Crvena zvezda se više neće oglašavati po ovom pitanju i ovim stavlja tačku na sve dalje spekulacije u vezi sa Nemanjom Radonjićem i njegovim statusom u klubu.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Oglasio se Radonjić! Evo šta je poručio posle suspenzije

Oglasio se Radonjić! Evo šta je poručio posle suspenzije

Sport klub pre 1 sat
Nemanja Radonjić na svoj način odgovorio na najnoviju suspenziju!

Nemanja Radonjić na svoj način odgovorio na najnoviju suspenziju!

Sportske.net pre 1 sat
Epizoda broj dva: Zvezda suspendovala Radonjića

Epizoda broj dva: Zvezda suspendovala Radonjića

Vesti online pre 32 minuta
Radonjić se oglasio nakon što je saznao za suspenziju: Na svom Instagramu objavio fotografiju uz samo jedan emotikon!

Radonjić se oglasio nakon što je saznao za suspenziju: Na svom Instagramu objavio fotografiju uz samo jedan emotikon!

Hot sport pre 52 minuta
Zvezda suspendovala fudbalera Radonjića zbog neprofesionalnog ponašanja

Zvezda suspendovala fudbalera Radonjića zbog neprofesionalnog ponašanja

Radio sto plus pre 1 sat
"Ne mari mnogo kada drugi laju, ćutanje pobedi na kraju": Nemanja Radonjić se oglasio posle suspenzije

"Ne mari mnogo kada drugi laju, ćutanje pobedi na kraju": Nemanja Radonjić se oglasio posle suspenzije

Mondo pre 51 minuta
Nemanja Radonjić se oglasio nakon što je izbačen iz tima! Njegova misteriozna poruka obilazi Srbiju - pogledajte šta je…

Nemanja Radonjić se oglasio nakon što je izbačen iz tima! Njegova misteriozna poruka obilazi Srbiju - pogledajte šta je fudbaler napisao posle suspenzije!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Ukrajinac koji je diskvalifikovan sa ZOI zbog sporne kacige, dobio više od 200.000 dolara od svog sunarodnika

Ukrajinac koji je diskvalifikovan sa ZOI zbog sporne kacige, dobio više od 200.000 dolara od svog sunarodnika

Danas pre 27 minuta
„Ne mari mnogo kad drugi laju“: Nemanja Radonjić se oglasio nakon nove suspenzije

„Ne mari mnogo kad drugi laju“: Nemanja Radonjić se oglasio nakon nove suspenzije

Danas pre 1 sat
Lindzi Von se vratila u Ameriku, gde je očekuje peta operacija: „Više od nedelju dana nisam stala na noge“

Lindzi Von se vratila u Ameriku, gde je očekuje peta operacija: „Više od nedelju dana nisam stala na noge“

Danas pre 2 sata
Srbija "sparinguje" Meksiku pred sam početak Mundijala

Srbija "sparinguje" Meksiku pred sam početak Mundijala

Sportske.net pre 26 minuta
Važne vesti: Srbija dogovorila prijateljsku utakmicu sa domaćinom Mundijala!

Važne vesti: Srbija dogovorila prijateljsku utakmicu sa domaćinom Mundijala!

Hot sport pre 16 minuta