Održan protest u Novom Sadu, Beogradu i drugim gradovima povodom incidenata ispred SNP

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews
U Novom Sadu završen je protest na koji su pozvali zborovi građana, a koji je, kako su organizatori naveli, organizovan zbog incidenata koji su se dogodili prethodne večeri ispred Srpskog narodnog pozorišta tokom održavanja svečanosti povodom 200 godina Matice srpske.

Prema navodima organizatora današnjeg skupa, tom prilikom je došlo do fizičkih sukoba između pristalica Srpske napredne stranke i građana koji su protestovali, a Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je ranije da je naložilo policiji da identifikuje sve učesnike incidenata. Skup je počeo na Pozorišnom trgu, odakle su okupljeni krenuli u protestnu šetnju Jevrejskom ulicom i Bulevarom oslobođenja do zgrade Policijske uprave na Bulevaru kralja Petra I. Po
