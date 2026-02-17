Novi Sad i Vučićev miting koji se nikada nije desio

Vučićev dolazak na svečanu akademiju Matice srpske samo je jedan u nizu najavljenih, pa otkazanih dolazaka predsednika u Novi Sad.

Otkad je u novembru 2024. pala nadstrešnica, na prste jedne ruke broje se njegove posete tom gradu, uglavnom nenajavljene i neformalne. Šta se to svaki put Vučiću izjalovi? Saga koju ćemo vam ispričati počinje pre tačno godinu dana. Danima uoči prošlogodišnjeg Sretenja, predsednik Aleksandar Vučić krenuo je u turneju po Vojvodini. Turneju koju ćemo pamtiti, ne po obilaženju Banata, već po zaobilaženju Novog Sada. "Nisam planirao da šetam, planirao sam da samo