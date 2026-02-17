Novi Sad i Vučićev miting koji se nikada nije desio

N1 Info pre 1 sat  |  Maja Nikolić
Novi Sad i Vučićev miting koji se nikada nije desio

Vučićev dolazak na svečanu akademiju Matice srpske samo je jedan u nizu najavljenih, pa otkazanih dolazaka predsednika u Novi Sad.

Otkad je u novembru 2024. pala nadstrešnica, na prste jedne ruke broje se njegove posete tom gradu, uglavnom nenajavljene i neformalne. Šta se to svaki put Vučiću izjalovi? Saga koju ćemo vam ispričati počinje pre tačno godinu dana. Danima uoči prošlogodišnjeg Sretenja, predsednik Aleksandar Vučić krenuo je u turneju po Vojvodini. Turneju koju ćemo pamtiti, ne po obilaženju Banata, već po zaobilaženju Novog Sada. "Nisam planirao da šetam, planirao sam da samo
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Vučićev miting koji se nikada nije desio u Novom Sadu

Vučićev miting koji se nikada nije desio u Novom Sadu

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVojvodinaNovi SadBanat

Politika, najnovije vesti »

Predsednik Vučić u poseti Indiji, odnosi dve zemlje utemeljeni na saradnji i međusobnom poštovanju

Predsednik Vučić u poseti Indiji, odnosi dve zemlje utemeljeni na saradnji i međusobnom poštovanju

RTV pre 46 minuta
U načelu usvojen budžet Kosova, u petak sednica za razmatranje u drugom čitanju

U načelu usvojen budžet Kosova, u petak sednica za razmatranje u drugom čitanju

NIN pre 35 minuta
„Zlo doba 2“: Ko je novinar koji targetira nezavisne novinare

„Zlo doba 2“: Ko je novinar koji targetira nezavisne novinare

Vreme pre 25 minuta
Boris Tadić o brutalnosti režima na sinoćnjem protestu u Novom Sadu

Boris Tadić o brutalnosti režima na sinoćnjem protestu u Novom Sadu

Danas pre 11 minuta
Vučić u Indiji na Samitu o veštačkoj inteligenciji: Planiran sastanak sa Modijem

Vučić u Indiji na Samitu o veštačkoj inteligenciji: Planiran sastanak sa Modijem

Danas pre 36 minuta