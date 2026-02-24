Profesor FPN o predstojećim lokalnim izborima: Zašto bi SNS odustala od pritisaka i batinaša?

Profesor beogradskog Fakulteta političkih nauka, Dušan Vučićević je kazao večeras da na predstojećim lokalnim izborima u deset gradova i opština očekuje ponavljanje matrice vlasti sa prošlogodišnjih lokalnih izbora, poput pritisaka na birače i pojave „batinaša“.

Za 29. mart u gradu Boru, opštinama Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka i gradskoj opštini Sevojno, raspisani su lokalni izbori. Vučićević je za Insajder naveo da će se na predstojećim lokalnim izborima ponoviti scenario sa prošlogodišnjih u Zaječaru, Negotinu, Mionici, Sečnju i Kosjeriću. „Zašto bi SNS menjao matricu na koju je navikao? Dakle, pretpostavljam da računaju da bez pritisaka i batinaša jesu u