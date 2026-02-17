Teritorija u fokusu novog kruga pregovora o ratu u Ukrajini

N1 Info pre 3 sata  |  Hina
Teritorija u fokusu novog kruga pregovora o ratu u Ukrajini

Predstavnici Ukrajine i Rusije sastaće se u Ženevi u utorak i sredu na novom krugu mirovnih pregovora uz posredovanje SAD-a, za koje Kremlj tvrdi da će se usredsrediti na najosetljivije pitanje rata – sudbinu ukrajinske teritorije koju je okupirala Rusija.

Američki predsednik Donald Tramp vrši pritisak na Moskvu i Kijev da postignu dogovor o okončanju najvećeg rata u Evropi od 1945. godine, dok se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski žali da se njegova zemlja suočava sa ogromnim pritiskom da napravi ustupke. Tramp je u ponedeljak rekao da Ukrajina mora da pregovara i „brzo“ postigne dogovor. „Za Ukrajinu bi bilo bolje da sedne za pregovarački sto, i to brzo“, rekao je američki predsednik novinarima u avionu Air
