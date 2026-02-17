Kancelarija za Kosovo i Metohiju: Pre 18 godina nanet poraz međunarodnom pravu i uređenom društvu

NIN pre 2 sata  |  Beta
Kancelarija za Kosovo i Metohiju: Pre 18 godina nanet poraz međunarodnom pravu i uređenom društvu

Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju ocenila je danas da je jednostrano proglašenje nezavisnosti u Prištini pre 18 godina, "veliki poraz sa stanovišta međunarodnog prava, ali i poraz za sve one koji su se nadali uspostavljanju normalnog i uređenog društva na Kosovu i Metohiji".

Kako je navedeno u saopštenju, jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova pre 18 godina je "flagrantno kršenje međunarodnog prava" te predstavlja presedan koji može ugroziti interese država suočenih sa separatističkim pokretima. "Srbija boreći se za svoj suverenitet i teritorijalni integritet, a protiv separatizma na Kosovu i Metohiji, štiti ne samo svoje vitalne državne i nacionalne interese, već same temelje međunarodno-pravnog poretka zasnovanog na Povelji i
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Kancelarija za Kosovo i Metohiju: Pre 18 godina nanet poraz međunarodnom pravu i uređenom društvu

Kancelarija za Kosovo i Metohiju: Pre 18 godina nanet poraz međunarodnom pravu i uređenom društvu

Beta pre 1 sat
Kancelarija za KiM: Jednostrano proglašenje tzv. Kosova je veliki poraz međunarodnog prava

Kancelarija za KiM: Jednostrano proglašenje tzv. Kosova je veliki poraz međunarodnog prava

Blic pre 1 sat
Veliki poraz međunarodnog prava: Poruka Beograda na godišnjicu jednostranog proglašenja tzv. Kosova

Veliki poraz međunarodnog prava: Poruka Beograda na godišnjicu jednostranog proglašenja tzv. Kosova

Sputnik pre 1 sat
Kancelarija za Kosovo i Metohiju: Pre 18 godina nanet poraz međunarodnom pravu i uređenom društvu

Kancelarija za Kosovo i Metohiju: Pre 18 godina nanet poraz međunarodnom pravu i uređenom društvu

Radio sto plus pre 1 sat
Kancelarija za KiM: Jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova veliki poraz međunarodnog prava

Kancelarija za KiM: Jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova veliki poraz međunarodnog prava

Newsmax Balkans pre 1 sat
Kancelarija za KiM: Jednostrano proglašenje tzv.Kosova veliki poraz međunarodnog prava

Kancelarija za KiM: Jednostrano proglašenje tzv.Kosova veliki poraz međunarodnog prava

RTV pre 1 sat
Kancelarija za KiM: Jednostrano proglašenje nezavisnosti u Prištini veliki poraz sa stanovišta međunarodnog prava

Kancelarija za KiM: Jednostrano proglašenje nezavisnosti u Prištini veliki poraz sa stanovišta međunarodnog prava

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoVlada SrbijeProglašenje nezavisnosti KosovaMetohijaKosovo i MetohijaPrištinasrbija

Politika, najnovije vesti »

Miškeljin: Izveštaj delegacije Evropskog parlamenta imao za cilj da Srbiju pokaže u što gorem svetlu

Miškeljin: Izveštaj delegacije Evropskog parlamenta imao za cilj da Srbiju pokaže u što gorem svetlu

RTV pre 34 minuta
Vučević: Napad na crkvene velikodostojnike da bi proterali srpske institucije iz Novog Sada

Vučević: Napad na crkvene velikodostojnike da bi proterali srpske institucije iz Novog Sada

RTV pre 29 minuta
Ministarstvo kulture: Pokušaji ometanja proslave jubileja Matice srpske opasni

Ministarstvo kulture: Pokušaji ometanja proslave jubileja Matice srpske opasni

RTV pre 29 minuta
Ministarstvo kulture: Pokušaji ometanja proslave jubileja Matice srpske opasni

Ministarstvo kulture: Pokušaji ometanja proslave jubileja Matice srpske opasni

NIN pre 19 minuta
FAZ o filmu "Svadba": Jugoslavija više ne postoji, ali je Jugosfera živa

FAZ o filmu "Svadba": Jugoslavija više ne postoji, ali je Jugosfera živa

N1 Info pre 19 minuta