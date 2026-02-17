Kancelarija za Kosovo i Metohiju: Pre 18 godina nanet poraz međunarodnom pravu i uređenom društvu

Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju ocenila je danas da je jednostrano proglašenje nezavisnosti u Prištini pre 18 godina, "veliki poraz sa stanovišta međunarodnog prava, ali i poraz za sve one koji su se nadali uspostavljanju normalnog i uređenog društva na Kosovu i Metohiji".

Kako je navedeno u saopštenju, jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova pre 18 godina je "flagrantno kršenje međunarodnog prava" te predstavlja presedan koji može ugroziti interese država suočenih sa separatističkim pokretima. "Srbija boreći se za svoj suverenitet i teritorijalni integritet, a protiv separatizma na Kosovu i Metohiji, štiti ne samo svoje vitalne državne i nacionalne interese, već same temelje međunarodno-pravnog poretka zasnovanog na Povelji i