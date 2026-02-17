Peskov: Ne očekuju se nikakve informacije o trilaterlanim pregovorima u Ženevi

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov saopštio je da se danas ne očekuju nikakve informacije o ženevskim trilaterlanim pregovorima

MOSKVA - Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov saopštio je da se danas ne očekuju nikakve informacije o ženevskim trilaterlanim pregovorima Ukrajine, Rusije i SAD, jer je nastavak razgovora zakazan za sutra. "Mislim da danas ne treba očekivati nikakve vesti, jer je, kao što znate, planirano da se razgovori nastave sutra. Nema nikakvih najava niti planova po ovom pitanju", saopštio je portparol Kremlja, prenosi TASS. Ruska delegacija planira da započne