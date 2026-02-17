Strah od drugog

Kakva je to vrsta okupirala našu planetu? Kada razgovarate s jednim u seriji „Pluribus“, istovremeno ste u komunikaciji s milijardama. Kada izgubite živce, ceo svet pada u histeričnu nesvesticu

Među proznim i dramskim delima koja se nalaze u imaginarnoj bibliografiji serije Pluribus (Apple TV), neizbežno je pomenuti Invaziju trećih bića (Invasion of the Body Snatchers), pogotovo prvu ekranizaciju romana u režiji Dona Zigela 1956. godine i pitanje koju ideologiju jednoumlje vanzemaljaca metaforički predstavlja. Komunizam? Američki producenti i vlasnici bioskopskih sala po gradovima nalik onom iz filma bili su rado saglasni s tim „čitanjem“. Opet, stanovnik