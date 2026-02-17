Svadjali se, a zatim krenuli krvnički da se tuku: Uhapšen osumnjičeni za nanošenje teške telesne povrede u Bijelom Polju

Svadjali se, a zatim krenuli krvnički da se tuku: Uhapšen osumnjičeni za nanošenje teške telesne povrede u Bijelom Polju
Svadjali se, a zatim krenuli krvnički da se tuku: Uhapšen osumnjičeni za nanošenje teške telesne povrede u Bijelom Polju Bijelo Polje – Pripadnici Regionalnog centra bezbednosti Sever, Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje, uhapsili su E.B. iz Bijelog Polja zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda. - Događaj se desio 13. februara oko 17 časova, nakon kraćeg verbalnog sukoba, kada je osumnjičeni oštećenom zadao više udaraca pesnicom, a potom i
Bijelo Polje

