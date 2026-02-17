Britanski mediji: Iranski ministar spoljnih poslova: Postignut napredak u nuklearnim pregovorima sa SAD u Ženevi

Večernje novosti pre 9 minuta
Britanski mediji: Iranski ministar spoljnih poslova: Postignut napredak u nuklearnim pregovorima sa SAD u Ženevi

IRAN i Sjedinjene Države postigli su dogovor o glavnim „vodećim principima“ u drugoj rundi indirektnih pregovora o svom nuklearnom sporu u utorak, ali to ne znači da je dogovor neizbežan, rekao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

Predstavljene su različite ideje, o tim idejama se ozbiljno razgovaralo, na kraju smo uspeli da postignemo opšti dogovor o nekim vodećim principima, od sada ćemo se kretati na osnovu tih principa i ulaziti u tekst potencijalnog sporazuma, rekao je Arakči iranskim medijima nakon završetka pregovora u Ženevi. Nakon razmene dokumenata, dve strane će odlučiti o datumu za treću rundu pregovora, rekao je on.
