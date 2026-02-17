Iz ugla zapadnih medija: Iran traži kompromis, a Tramp kapitulaciju Teherana

Vesti online pre 2 sata  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Američki predsednik Donald Tramp zahteva od Irana kapitulaciju, izveštava „Volstrit džornal“ povodom pregovora o iranskom nuklearnom programu Vašingtona i Teherana u Ženevi.

Iran je na pregovorima u Ženevi predstavio nove predloge u pokušaju da pronađe kompromis sa Trampovom administracijom, piše list. „Teheran je izrazio spremnost da napravi ustupke bez presedana, ali Vašington i dalje insistira na potpunom ukidanju iranskog nuklearnog programa, što čini sporazum malo verovatnim", navodi se u članku. Ranije danas, Aksios je objavio, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika da je druga runda pregovora između Sjedinjenih
