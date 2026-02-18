Vinisijus se oglasio o skandalu u Lisabonu VIDEO

Utakmica Lige šampiona između Benfike i Real Madrida morala je u utorak da bude prekinuta.

Napadač Benfike, Đanluka Prestijani, navodno je uvredio Vinisijusa Žuniora na rasnoj osnovi, prekrivajući usta dresom dok je to činio. Zvezda Reala je potom odjurila do sudije Fransoa Leteksjea, energično gestikulirajući, što je navelo arbitra da odmah zaustavi meč. Sada su se oba igrača oglasila povodom incidenta na Instagramu. "Rasisti su, pre svega, kukavice. Moraju da stavljaju majice u usta da bi pokazali koliko su slabi. Ali imaju zaštitu drugih koji,