Vinisijus se oglasio o skandalu u Lisabonu VIDEO

B92 pre 12 minuta
Vinisijus se oglasio o skandalu u Lisabonu VIDEO

Utakmica Lige šampiona između Benfike i Real Madrida morala je u utorak da bude prekinuta.

Napadač Benfike, Đanluka Prestijani, navodno je uvredio Vinisijusa Žuniora na rasnoj osnovi, prekrivajući usta dresom dok je to činio. Zvezda Reala je potom odjurila do sudije Fransoa Leteksjea, energično gestikulirajući, što je navelo arbitra da odmah zaustavi meč. Sada su se oba igrača oglasila povodom incidenta na Instagramu. "Rasisti su, pre svega, kukavice. Moraju da stavljaju majice u usta da bi pokazali koliko su slabi. Ali imaju zaštitu drugih koji,
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Duel Reala i Benfike izašao iz fudbalskih okvira - padaju teške reči i optužbe za rasizam

Duel Reala i Benfike izašao iz fudbalskih okvira - padaju teške reči i optužbe za rasizam

RTS pre 1 sat
Murinjo grmi na sudije zbog "papirića", a Vinija pita: "Zašto baš ti?"

Murinjo grmi na sudije zbog "papirića", a Vinija pita: "Zašto baš ti?"

Sportske.net pre 57 minuta
Mbape optužio Prestijanija za rasizam: Očekuje se da UEFA pokrene istragu!

Mbape optužio Prestijanija za rasizam: Očekuje se da UEFA pokrene istragu!

Hot sport pre 37 minuta
Otamendi se šegačio sa Vinijem: "Imaš li ti ovo?"

Otamendi se šegačio sa Vinijem: "Imaš li ti ovo?"

Sportske.net pre 1 sat
Benfika objavila snimak, tvrdi da igrači Reala lažu: Javio se i fudbaler koji je vređao Vinisijusa

Benfika objavila snimak, tvrdi da igrači Reala lažu: Javio se i fudbaler koji je vređao Vinisijusa

Mondo pre 17 minuta
Murinjo otkrio šta je rekao Vinisijusu tokom haosa FOTO/VIDEO

Murinjo otkrio šta je rekao Vinisijusu tokom haosa FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Oglasio se Vinisijus Žunior: Rasisti su, pre svega, kukavice

Oglasio se Vinisijus Žunior: Rasisti su, pre svega, kukavice

Večernje novosti pre 37 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Real MadridLiga ŠampionaMadridLisabon

Sport, najnovije vesti »

Novak Đoković će igrati u Indijan Velsu

Novak Đoković će igrati u Indijan Velsu

RTS pre 12 minuta
Đoković igra u Indijan Velsu

Đoković igra u Indijan Velsu

Vesti online pre 8 minuta
„Ovo je pas“? Jokić isprozivao saigrača, Denver podelio snimak!

„Ovo je pas“? Jokić isprozivao saigrača, Denver podelio snimak!

Hot sport pre 1 minut
Na današnji dan rođen košarkaški genije Nikola Jokić: Od somborskog bucka do žive legende NBA

Na današnji dan rođen košarkaški genije Nikola Jokić: Od somborskog bucka do žive legende NBA

Euronews pre 7 minuta
NBA zvezde konačno priznale - Jokić je broj jedan i tačka! Ugledni portal sproveo zanimljivo istraživanje na Ol-staru: Srbin…

NBA zvezde konačno priznale - Jokić je broj jedan i tačka! Ugledni portal sproveo zanimljivo istraživanje na Ol-staru: Srbin je najbolji, rivali daleko iza!

Kurir pre 2 minuta