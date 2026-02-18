Univerzitetski sindikati u Novom Sadu: Ministarka Stamenkovski opstruiše našu registraciju

 Novoosnovani sindikati Univerziteta u Novom Sadu optužili su danas ministarku rada Milicu Đurđević Stamenkovski da godinu dana "opstruiše" registraciju sindikata na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu.

Sindikati su naveli da su 10. februara uputili pismo predsedniku Vlade Srbije Đuri Macutu, sa zahtevom da preispita rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U pismu su ukazali da Ministarstvo više od godinu dana opstruiše registraciju sindikata i time zaposlenima na fakultetima "uskraćuje pravo" na sindikalno organizovanje i delovanje.

Kazali su da su protiv ministarke zbog toga podneli i krivičnu prijavu početkom novembra prošle godine.

Saopštenje su potpisali Nezavisni sindikati Filozofskog i Tehnološkog fakulteta, zatim Sindikat Fakulteta tehničkih nauka i Sindikat Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu (SIGMA), kao i Sindikat Pedagoškog fakulteta u Somboru.

Oni su najavili da će danas u 13 sati u kampusu univerziteta održati protest, gde će govoriti i o napadu na studente u Novom Sadu, u ponedeljak uveče.

Ključne reči

Vlada SrbijeNovi SadSindikat

