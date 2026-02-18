Pokušao da reketira baku praseta, pa mu zapalio automobil: Oglasio se MUP o hapšenju osumnjičenog: "Određeno je zadržavanje"…

Z. R. (2003) tereti se za pokušaj iznude i izazivanje opšte opasnosti. Incident se dogodio 16. februara 2026. godine u Hercegovačkoj ulici u Beogradu, kada je zapaljen automobil marke 'mercedes G 800 brabus'. Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se nakon hapšenja osumnjičenog za paljenje automobila jutjubera Bogdana Ilića, koji je poznatiji kao Baka Prase. Oni su otkrili šta mu se stavlja na teret. - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave