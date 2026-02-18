Poznati jutjuber doživeo tešku saobraćajku, totalno slupao skupoceni BMW vredan 200.000 evra

Blic pre 51 minuta
Poznati jutjuber doživeo tešku saobraćajku, totalno slupao skupoceni BMW vredan 200.000 evra

Nesreća se dogodila oko 4 sata ujutru u ulici Bulevar Oslobođenja.

U nesreći nije bilo povređenih lica. Poznati jutjuber Bojan Simonović zvani Simi, imao je noćas oko 4 sata ujutru teški saobraćajnu nesreću u Novom Sadu, saznaje “Blic”. Saobraćajna nesreća dogodila se u ulici Bulevar oslobođenja, kada je, kako se sumnja, izgubio kontrolu nad skupocenim BMW M4 CS, čija je vrednost oko 200.000 evra. U saobraćajnih nesreći nije bilo povređenih lica, a kako nezvanično saznajemo, on je udario u parkirana vozila.
