Poznati jutjuber doživeo tešku saobraćajku, totalno slupao skupoceni BMW vredan 200.000 evra

Nesreća se dogodila oko 4 sata ujutru u ulici Bulevar Oslobođenja.

U nesreći nije bilo povređenih lica. Poznati jutjuber Bojan Simonović zvani Simi, imao je noćas oko 4 sata ujutru teški saobraćajnu nesreću u Novom Sadu, saznaje “Blic”. Saobraćajna nesreća dogodila se u ulici Bulevar oslobođenja, kada je, kako se sumnja, izgubio kontrolu nad skupocenim BMW M4 CS, čija je vrednost oko 200.000 evra. U saobraćajnih nesreći nije bilo povređenih lica, a kako nezvanično saznajemo, on je udario u parkirana vozila.