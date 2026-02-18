Danas više protesta: Studenti objavili lokacije blokada poljoprivrednika

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
Danas više protesta: Studenti objavili lokacije blokada poljoprivrednika

Na više lokacija u Srbiji danas se održavaju protesti.

Građani izlaze na ulice iz različitih razloga – zbog nasilja u Novom Sadu kod Matice srpske, nepovoljnih uslova u poljoprivredi, radova u Kosovskoj ulici… Studenti Tehnološkog fakulteta u Leskovcu najavili su za danas protest u tom gradu, povodom nasilja na protestu koje se dogodilo u ponedeljak u Novom Sadu ispred Srpskog narodnog pozorišta, u kojem je održana svečana akademija povodom jubileja Matice srpske. Kako je najavljeno, okupljanje je u 18 časova ispred
