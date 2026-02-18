Zelenski: Naložio sam timu da u Ženevi pokrene pitanje mog sastanka s Putinom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da ukrajinski narod ne bi prihvatio mirovni sporazum koji bi podrazumevao jednostrano povlačenje ukrajinskih snaga iz istočne regije Donbas i predaju te teritorije Rusiji.

Zelenski je to rekao u intervjuu za Axios, u trenutku dok su se ukrajinski i ruski pregovarači sastajali u Ženevi u trećem krugu direktnih razgovora. Glavna prepreka u pregovorima ostaje kontrola nad Donbasom, od kojeg je oko 10 odsto i dalje pod ukrajinskom kontrolom. Američki posrednici Stiv Vitkof i Džared Kušner, prema rečima Zelenskog, poručili su mu da Rusija zaista želi da okonča rat i da bi na toj osnovi trebalo da koordinira rad sa svojim pregovaračkim