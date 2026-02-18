Zelenski: Naložio sam timu da u Ženevi pokrene pitanje mog sastanka s Putinom

Danas pre 2 sata  |  Index.hr
Zelenski: Naložio sam timu da u Ženevi pokrene pitanje mog sastanka s Putinom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da ukrajinski narod ne bi prihvatio mirovni sporazum koji bi podrazumevao jednostrano povlačenje ukrajinskih snaga iz istočne regije Donbas i predaju te teritorije Rusiji.

Zelenski je to rekao u intervjuu za Axios, u trenutku dok su se ukrajinski i ruski pregovarači sastajali u Ženevi u trećem krugu direktnih razgovora. Glavna prepreka u pregovorima ostaje kontrola nad Donbasom, od kojeg je oko 10 odsto i dalje pod ukrajinskom kontrolom. Američki posrednici Stiv Vitkof i Džared Kušner, prema rečima Zelenskog, poručili su mu da Rusija zaista želi da okonča rat i da bi na toj osnovi trebalo da koordinira rad sa svojim pregovaračkim
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vrata se otvorila, a Zelenski zagrmeo kao nikad pre! Ovakve reči Tramp od njega dosad nije čuo, a onda tražio sastanak sa…

Vrata se otvorila, a Zelenski zagrmeo kao nikad pre! Ovakve reči Tramp od njega dosad nije čuo, a onda tražio sastanak sa Putinom

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RusijaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

U Španiji razbijena kriminalna banda za proizvodnju lažnih parfema

U Španiji razbijena kriminalna banda za proizvodnju lažnih parfema

Insajder pre 1 sat
Od „brata“ Adolfa do „brata“ Donalda

Od „brata“ Adolfa do „brata“ Donalda

Radar pre 53 minuta
Fašizam po udžbeniku

Fašizam po udžbeniku

Radar pre 53 minuta
"Do sada iz Rusije vraćeno 2.000 ukrajinske dece": Zelenski zahvalan za povratak mališana iz Rusije (video)

"Do sada iz Rusije vraćeno 2.000 ukrajinske dece": Zelenski zahvalan za povratak mališana iz Rusije (video)

Kurir pre 53 minuta
"Nama ne treba rat" oglasio se Zelenski: Ukrajina je spremna!

"Nama ne treba rat" oglasio se Zelenski: Ukrajina je spremna!

Blic pre 33 minuta