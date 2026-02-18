UŽIVO: Rat u Ukrajini Zelenski: Pregovori u Ženevi bili teški, razgovori će biti nastavljeni

Rat u Ukrajini traje 1.456 dana, a pregovori u Ženevi o Ukrajini, na kojima su juče učestvovale delegacije Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, bili su "veoma napeti", rekao je izvor iz ruskog pregovaračkog tima, koji je dodao da su se učesnici sastanka saglasili da nastave pregovore o mirovnom rešenju u Ukrajini.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je ukrajinskom pregovaračkom timu u Ženevi naložio da pokrene pitanje budućeg sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i ocenio da je takav sastanak najbolji način da se postigne proboj u mirovnim pregovorima. Ključni događaji: Zelenski: Naložio sam pregovaračkom timu da pokrene pitanje sastanka sa Putinom U Ženevi završen prvi dan pregovora između Rusije, SAD i Ukrajine Zelenski: Ukrajina spremna da