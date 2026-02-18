UŽIVO: Rat u Ukrajini Zelenski: Pregovori u Ženevi bili teški, razgovori će biti nastavljeni

Euronews pre 41 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
UŽIVO: Rat u Ukrajini Zelenski: Pregovori u Ženevi bili teški, razgovori će biti nastavljeni

Rat u Ukrajini traje 1.456 dana, a pregovori u Ženevi o Ukrajini, na kojima su juče učestvovale delegacije Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, bili su "veoma napeti", rekao je izvor iz ruskog pregovaračkog tima, koji je dodao da su se učesnici sastanka saglasili da nastave pregovore o mirovnom rešenju u Ukrajini.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je ukrajinskom pregovaračkom timu u Ženevi naložio da pokrene pitanje budućeg sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i ocenio da je takav sastanak najbolji način da se postigne proboj u mirovnim pregovorima. Ključni događaji: Zelenski: Naložio sam pregovaračkom timu da pokrene pitanje sastanka sa Putinom U Ženevi završen prvi dan pregovora između Rusije, SAD i Ukrajine Zelenski: Ukrajina spremna da
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Sijarto: EU više nije globalni igrač

Sijarto: EU više nije globalni igrač

Sputnik pre 10 minuta
I Moskva i Kijev najavljuju nastavak pregovora; Zelenski uveo sankcije Lukašenku

I Moskva i Kijev najavljuju nastavak pregovora; Zelenski uveo sankcije Lukašenku

RTS pre 17 minuta
„Teški, ali i praktični“: Trilateralni razgovori o ratu u Ukrajini trajali samo dva sata

„Teški, ali i praktični“: Trilateralni razgovori o ratu u Ukrajini trajali samo dva sata

Danas pre 1 sat
Zelenski: Pregovori u Ženevi bili teški, razgovori će biti nastavljeni

Zelenski: Pregovori u Ženevi bili teški, razgovori će biti nastavljeni

NIN pre 31 minuta
Krah pregovora Rusije i Ukrajine u Ženevi: Zelenski okrivio Ruse za neuspeh dijaloga! "Došli su do ćorsokaka..." (foto)

Krah pregovora Rusije i Ukrajine u Ženevi: Zelenski okrivio Ruse za neuspeh dijaloga! "Došli su do ćorsokaka..." (foto)

Kurir pre 42 minuta
Oglasio se Zelenski; Stigao odgovor iz Moskve: Tražite druge budale

Oglasio se Zelenski; Stigao odgovor iz Moskve: Tražite druge budale

B92 pre 27 minuta
​Težak dan u Ženevi, Zelenski optužio Rusiju

​Težak dan u Ženevi, Zelenski optužio Rusiju

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaŽenevaRusijasadRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Kristin Lagard navodno ranije odlazi sa mesta šefice ECB

Kristin Lagard navodno ranije odlazi sa mesta šefice ECB

Danas pre 2 minuta
Uživo: Kriza na Bliskom istoku, Evropska unija razmatra podršku novom komitetu za upravljanje Gazom

Uživo: Kriza na Bliskom istoku, Evropska unija razmatra podršku novom komitetu za upravljanje Gazom

Euronews pre 16 minuta
Sijarto: EU više nije globalni igrač

Sijarto: EU više nije globalni igrač

Sputnik pre 10 minuta
Japan je upravo lansirao drvenu kutiju u svemir kao rešenje za jedan od najvećih problema budućnosti

Japan je upravo lansirao drvenu kutiju u svemir kao rešenje za jedan od najvećih problema budućnosti

Blic pre 6 minuta
Austrija neće pristupiti Trampovom Odboru za mir

Austrija neće pristupiti Trampovom Odboru za mir

NIN pre 2 minuta