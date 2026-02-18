Na pregovorima u Ženevi, ukrajinski i ruski vojni zvaničnici su se „skoro složili“ oko toga kako da nadgledaju primirje sa američkim snagama, „ako postoji politička volja“, rekao je Volodimir Zelenski, ukrajinski predsednik.

„Vojska razume kako da nadgleda primirje i kraj rata, ako postoji politička volja. U osnovi su se složili oko skoro svega“, rekao je on. Prema njegovim rečima, još uvek nema napretka po teritorijalnim pitanjima i kontroli nad nuklearnom elektranom Zaporožje. Podsećamo, Moskva već duži period čvrsto drži stav da neće tolerisati strane trupe ni u kom svojstvu na teritoriji Ukrajine i da će ih tretirati kao legitimne mete. Izgleda da se otvorio manevarski prostor da