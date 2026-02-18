Crvena zvezda - Borac: Odbrana lomi Čačane

Crvena zvezda i Borac iz Čačka odigraće drugi meč četvrfinala Kupa Radivoja Koraća.

Počinje borba za prvi trofej u sezoni, ponovo u niškom "Čairu", a u ovo je drugi meč na programu nakon utakmice Zlatibora i Borca iz Čačka. Ebuka Izundu je sa penala povisio na 37:24, a Borac je uspeo da se vrati poentima za 37:28. Ipak Nvora je pogodio, a onda je u kontri Kodi Miler-Mekintajer pogodio za 41:28. Ukrao je loptu Kalinić za 43:28. Idemo na TV tajmaut pri prednosti Crvene zvezde 35: 24. Nije zadovoljan Saša Ocokoljić onim što vidi na parketu. Nikolić