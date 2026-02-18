Crvena zvezda - Borac: Odbrana lomi Čačane

Mondo pre 19 minuta  |  Nikola Lalović
Crvena zvezda - Borac: Odbrana lomi Čačane

Crvena zvezda i Borac iz Čačka odigraće drugi meč četvrfinala Kupa Radivoja Koraća.

Počinje borba za prvi trofej u sezoni, ponovo u niškom "Čairu", a u ovo je drugi meč na programu nakon utakmice Zlatibora i Borca iz Čačka. Ebuka Izundu je sa penala povisio na 37:24, a Borac je uspeo da se vrati poentima za 37:28. Ipak Nvora je pogodio, a onda je u kontri Kodi Miler-Mekintajer pogodio za 41:28. Ukrao je loptu Kalinić za 43:28. Idemo na TV tajmaut pri prednosti Crvene zvezde 35: 24. Nije zadovoljan Saša Ocokoljić onim što vidi na parketu. Nikolić
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Njukasl "pregazio" Karabag - četiri gola Gordona

Njukasl "pregazio" Karabag - četiri gola Gordona

RTV pre 9 minuta
Neviđeno gaženje u Ligi šampiona: Njukasl u Aziji dao šest golova i rešio sve

Neviđeno gaženje u Ligi šampiona: Njukasl u Aziji dao šest golova i rešio sve

Mondo pre 4 minuta
UŽIVO, KRK: Zvezdina tranzicija na Nvorin pogon

UŽIVO, KRK: Zvezdina tranzicija na Nvorin pogon

Sport klub pre 19 minuta
Istorija Lige šampiona: Entoni Gordon kao Adrijano (x4)

Istorija Lige šampiona: Entoni Gordon kao Adrijano (x4)

Sport klub pre 19 minuta
UŽIVO: Njukasl ne želi da stane – šestica u mreži domaćina

UŽIVO: Njukasl ne želi da stane – šestica u mreži domaćina

Sport klub pre 19 minuta
Njukasl demonstrirao silu nad Karabagom, Gordon brojao do četiri

Njukasl demonstrirao silu nad Karabagom, Gordon brojao do četiri

RTS pre 9 minuta
Entoni Gordon ispisao istoriju Lige šampiona, postao tek drugi igrač koji je uspeo ovo!

Entoni Gordon ispisao istoriju Lige šampiona, postao tek drugi igrač koji je uspeo ovo!

Telegraf pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaČačakZlatiborBorčaKup Radivoja Koraća

Sport, najnovije vesti »

Nastavljaju se trzavice između „večitih“ pred derbi: Partizan izdao novo saopštenje

Nastavljaju se trzavice između „večitih“ pred derbi: Partizan izdao novo saopštenje

Danas pre 35 minuta
Dejan Stanković poslao poruku pred meč sa Lilom: Imam 22 lava, grizemo i idemo dalje

Dejan Stanković poslao poruku pred meč sa Lilom: Imam 22 lava, grizemo i idemo dalje

Danas pre 5 minuta
Spartak iz Subotice prvi polufinalista Kupa Radivoja Koraća

Spartak iz Subotice prvi polufinalista Kupa Radivoja Koraća

Danas pre 1 sat
Sarađivaće sa naslednikom Conge: Goran Ivanišević ima novi angažman

Sarađivaće sa naslednikom Conge: Goran Ivanišević ima novi angažman

Danas pre 2 sata
Obrt u slučaju Osetkovski: Dilan će ipak moći da igra za Partizan

Obrt u slučaju Osetkovski: Dilan će ipak moći da igra za Partizan

Danas pre 2 sata