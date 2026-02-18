Ko je Gorski Matović, batinaš SNS uhapšen zbog divljanja u Novom Sadu?

Nova pre 3 sata
Ko je Gorski Matović, batinaš SNS uhapšen zbog divljanja u Novom Sadu?

Jedan od batinaša Srpske napredne stranke koji je maltretirao građane u Novom Sadu, Gorski Matović, uhapšen je i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Ovo nije prvi put da se Matovićevo ime nalazi na stranicama crne hronike jer budući da se već istakao u maltretiranju studenata i građana za račun stranke, stari je znalac i organa gonjenja.

Gorski Matović je uhapšen pošto je napadao studente i građane okupljene na protestu u ponedeljak uveče, u Novom Sadu. Udario je glavu studentkinje o zid, šamarao, vređao... Priveden je i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti izveden na saslušanje pred tužiocem. A post shared by Kreni-Promeni Novi Sad (@kreni.promeni.ns) Inače, Gorski Matović slovi za već dokazanog lojalistu Srpske napredne stranke. Međutim, pre toga,
