Čestitke povodom početka Ramazana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Đuro Macut i predsednica Skuštine Ana Brnabić uputili su čestitke svim vernicima islamske veroispovesti u Srbiji povodom početka meseca Ramazana.

Predsednik Vučić poželeo je muslimanima u Srbiji da "nastupajući dani molitve i posta budu ispunjeni mirom, dobrim zdravljem i srećom i prožeti dubokom verom i nadom u zajedništvo i svakovrsni napredak". "Želim da dani Ramazana donesu duhovnu snagu i da ih provedete u radosti, okruženi porodicom i u zajedništvu sa svim građanima naše zemlje. Ramazan mubarek olsun!", navodi se u čestitki predsednika Srbije. Premijer Macut naveo je da Ramazan sve podseća na važnost