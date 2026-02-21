Predsednik Srbije najavio novo povećanje penzija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da budžetski prihodi u prva dva meseca ove godine beleže pozitivan trend, te da se zbog toga mogu očekivati nova povećanja penzija.

On je dodao da veruje da će stariji građani konačno biti zadovoljni svojim primanjima. Podsetio je da je u prethodnim godinama bilo neophodno najpre stabilizovati javne finansije i ojačati državu, kako bi se stvorili uslovi za veća izdvajanja za penzionere. Vučić je ove poruke preneo prilikom obilaska proizvodnog pogona tekstilne kompanije „Jumko“ iz Vranja.