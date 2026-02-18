Zelenski: Postignut dogovor, SAD će nadgledati prekid vatre; Kremlj: Rusija i Kina nisu izvele nuklearne probe

Rat u Ukrajini – 1.456. dan. Pregovori u Ženevi su bili teški, saglasni su i Kijev i Moskva, ali i najavili njihov nastavak.

Peskov: Rusija i Kina nisu sprovele nuklearne probe Rusija i Kina nisu sprovele nuklearne probe, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. "Ni Ruska Federacija ni Kina nisu sprovele nikakve nuklearne probe. A znamo i da je predstavnik Narodne Republike Kine odlučno odbacio ove odluke", odgovorio je Peskov na navode iz Sjedinjenih Američkih Država. Dan ranije, pomoćnik državnog sekretara SAD za kontrolu naoružanja i neširenje nuklearnog oružja najavio da će se