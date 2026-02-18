Đoković će igrati na mastersu u Indijan Velsu

RTV  |  Tanjug
Đoković će igrati na mastersu u Indijan Velsu

INDIJAN VELS - Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće na predstojećem masters turniru u Indijan Velsu, saopštili su danas organizatori takmičenja.

Đoković je posle finala na Australijan openu odlučio da propusti turnir u Dohi pa će se na teren vratiti početkom marta. "Legenda se vraća, prošlo je 20 godina od debija Novaka Đokovića na Indijan Velsu", navodi se u objavi prvog mastersa u godini. Pored Đokovića, na turniru u Indijan Velsu igraće i Karlos Alkaraz i Janik Siner. Srpski teniser je prošle godine poražen u drugom kolu Indijan Velsa od Botika van de Zandshulpa. Đoković je pet puta u karijeri osvojio
