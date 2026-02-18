Zvezda bez kapitena otputovala u Francusku

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković poveo je 23 igrača na gostovanje Lilu u Ligi Evrope.

U Francusku zbog povreda nisu otputovali kapiten “crveno-belih” Mirko Ivanić i Timi Maks Elšnik. Na spisku se nalaze: Mateus, Omri Glazer, Vuk Draškić, Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Frenklin Tebo Učena, Stefan Gudelj, Rodrigao, Strahinja Eraković, Miloš Veljković, Nair Tiknizjan, Adem Avdić, Rade Krunić, Mahmudu Bađo, Tomas Handel, Vasilije Kostov, Daglas Ovusu, Luka Zarić, Vladimir Lučić, Aleksandar Katai, Bruno Duarte, Džej Enem i Marko Arnautović.