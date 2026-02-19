Elšnik za B92.sport: "Ulazimo kao da je finale"

B92 pre 3 sata
Elšnik za B92.sport: "Ulazimo kao da je finale"

Fudbaler Crvene zvezde Timi Maks Elšnik, u razgovoru za B92.sport, ističe da u duel sa Lilom ulaze kao da je finale Lige Evrope.

Crveno-beli će gostovati francuskom timu u četvrtak od 21.00. Revanš je na programu za nedelju dana u Beogradu. Zvezda je ligašku fazu završila na 15. mestu, iako je pred poslednje kolo mogla da se nada čak i Top 8 fazi. Elšnik je, nažalost, otpao za prvi duel dva tima na stadionu "Pjer Moroa", a ovaj intervju je rađen neposredno pre puta crveno-belih na sever Francuske. "Mislim da su igre u prvoj fazi Lige Evrope bile dobre, skupili smo dosta bodova i ostvarili
