Princ Endrju pušten iz pritvora

Bivši princ Endru pušten je iz pritvora posle skoro 12 sati, preneli su britanski mediji pod oznakom hitno.

Sky News je preneo da je osramoćeni mlađi brat britanskog kralja Čarsla Trećeg napustio policijsku stanicu Ejlšam u vozilu. Viđen je kako se blago zavalio u svoje sedište. Objavljene su i fotografije na kojima Endrju ima unezvereni pogled. Za sada se ne zna gde su ga vozači odvezli. On je ranije danas uhapšen u okviru istrage o milijarderu pedofilu Džefriju Epstajnu. Policija doline Temze potvrdila je da je bivši princ uhapšen neposredno posle 10 časova ujutru u