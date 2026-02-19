Mesarović: Uspostavljeno uredno snabdevanje strujom na celoj teritoriji Srbije (video)

Blic pre 3 sata
Mesarović: Uspostavljeno uredno snabdevanje strujom na celoj teritoriji Srbije (video)
Sve ekipe javnih i privatnih preduzeća su hitno radile na sanaciji kvarova uzrokovanih vremenskim neprilikama Uredno snabdevanje strujom uspostavljeno je nakon dana i po intenzivnih napora Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je večeras da je posle dan i po borbe uspostavljeno uredno snabdevanje električnom energijom na teritoriji cele Srbije. Mesarović je na Instagramu navela da je elektroenergetska situacija u zemlji u
Danas pre 2 sata
