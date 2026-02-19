Našeg pevača su odgajili stričevi: Odrastao bez roditelja u Novom Pazaru, prijavio se za Pinkove zvezde i postao poznat

Blic pre 2 sata
Emir Brunčević iz Novog Pazara postao je poznat nakon učešća u 'Pinkovim zvezdama', iako nije stigao do finala.

Gostujući u 'Ceca show', otkriveni su detalji o njegovom teškom detinjstvu bez roditelja Iako u "Pinkovim zvezdama" nije stigao do samog finala, Emir Brunčević iz Novog Pazara postao je prava muzička zvezda. Ipak, malo ko je znao detalje njegovog teškog odrastanja koje je večeras u svojoj emisiji obelodanila Ceca Ražnatović. Upravo sada na Blic televiziji, na MTS Iris TV kanalu 145, kao i na platformama Supernova i m:SAT na broju 17, emituje se nova emisija "Ceca
Telegraf pre 1 sat
