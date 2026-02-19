Popusti do 60 odsto! Porodična putovanja, egzotične destinacije i 25 odsto jeftinije avio karte: Počeo Sajam turizma (foto)

Blic pre 4 sati
Popusti do 60 odsto! Porodična putovanja, egzotične destinacije i 25 odsto jeftinije avio karte: Počeo Sajam turizma (foto)
Zemlja partner sajma je Kipar, a posetiocima su obezbeđeni popusti do 60% na različite aranžmane Na sajmu će Er Srbija nuditi 25% popusta na tarife i svaki stoti kupac može dobiti besplatnu avio kartu Međunarodni sajam turizma otvoren je na Beogradskom sajmu, a premijer prof. dr Đuro Macut naveo je da je izložba Ekspo 2027 veliki trenutak za Srbiju i dodao da je to velika prilika za razvoj turizma i ugostiteljstva zemlje Macut je, na otvaranju Međunarodnog sajma
