Šaranović sproveden u zatvor Bivšem direktoru Uprave za imovinu Crne Gore određen pritvor: Oštetio državu za 9 miliona

Blic pre 24 minuta
Blažo Šaranović i još četiri osobe sprovedeni su u istražni zatvor u Podgorici zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja Sudija Višeg suda im je odredio pritvor do 30 dana zbog mogućeg uticaja na svedoke i težine dela Bivši direktor Uprave za imovinu Blažo Šaranović, vlasnik firme "Stan projekt" Duško Krcun Radunović, službenik za javne nabavke Uprave za imovinu Branko Danilović, kao i Dijana Krivokapić i Rosanda Dujović sprovedeni su u istražni zatvor u
Crna Gora Podgorica zloupotreba službenog položaja javne nabavke

Bivšem direktoru Uprave za imovinu Crne Gore određen pritvor: Oštetio državu za 9 miliona

