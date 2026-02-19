Stigle prve informacije o novim flagship telefonima iz serije Xiaomi 18

Xiaomi sprema novu seriju flagship telefona Xiaomi 18, čije predstavljanje se očekuje na jesen.

Pojavile su se konkretne informacije o sva četiri modela iz ove linije. Iako je do predstavljanja novih Xiaomi flagship telefona ostalo još nekoliko meseci, na internetu se pojavljuje sve više zanimljivih informacija o ovim uređajima. Najnoviji detalji odnose se, između ostalog, na mobilni čipset i bateriju. Nekoliko meseci pre očekivanog debija serije Xiaomi 18 (verovatno na jesen), pojavile su se konkretne informacije o sva četiri modela koja bi trebalo da budu