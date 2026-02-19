Tramp doneo odluku! Amerika povlači vojnike iz Sirije

Blic pre 58 minuta
Neki američki vojnici napuštaju Siriju kao deo namerne i uslovljene tranzicije Američke snage ostaju spremne da odgovore na pretnje ISIS-a u regionu Sjedinjene Američke Države su u procesu povlačenja svih svojih oko 1.000 vojnika iz Sirije, objavio je Volstrit žurnal, pozivajući se na trojicu američkih zvaničnika.

Vsoki američki zvaničnik kaže da neke američke trupe napuštaju Siriju kao deo „namerne i uslovljene tranzicije". - Američke snage ostaju spremne da odgovore na sve pretnje ISIS-a koje se pojave u regionu, dok podržavamo napore koje predvode partneri da se spreči ponovni uspon terorističke mreže - rekao je visoki zvaničnik administracije, koji je govorio pod uslovom anonimnosti. - Međutim, američko prisustvo u većem obimu više nije potrebno u Siriji, s obzirom na
Blic pre 58 minuta
