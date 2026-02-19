Deo američkih vojnika napušta Siriju u okviru planiranog povlačenja

Prošle nedelje američka vojska je saopštila da je završila povlačenje iz strateške baze u Siriji i predala je sirijskim snagama

VAŠINGTON – Pojedini američki vojnici napuštaju Siriju u okviru planiranog i postepenog povlačenja, rekao je danas neimenovani visoki zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država. Volstrit džurna je objavio da SAD povlače sve od svojih približno 1.000 vojnika iz Sirije, prenosi Rojters. „Američke snage ostaju spremne da reaguju na bilo kakvu pretnju Islamske države u regionu dok podržavamo napore naših partnera da se spreči ponovno jačanje terorističke mreže”, rekao je