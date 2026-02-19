(Video) Dete palo sa žičare! Drama na Jahorini: Skijaši trčali da ga uhvate, a onda je usledio jeziv pad

Dete je ispalo iz korpe žičare i palo na tlo Skijaši ispod žičare pokušali su da uhvate dete u padu Na planini Jahorini danas je došlo do incidenta, kada je dete ispalo iz korpe na žičari. Dete je ostalo da visi iz korpe žičare, a zatim palo na tlo. Skijaši koji su se zatekli ispod žičare pokušavali su da uhvate dete. Za sada nije poznato kako je došlo do incidenta niti stepen povreda deteta. (BN, Srpskainfo)