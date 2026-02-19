(Video) Dete palo sa žičare! Drama na Jahorini: Skijaši trčali da ga uhvate, a onda je usledio jeziv pad

Blic pre 59 minuta
(Video) Dete palo sa žičare! Drama na Jahorini: Skijaši trčali da ga uhvate, a onda je usledio jeziv pad
Dete je ispalo iz korpe žičare i palo na tlo Skijaši ispod žičare pokušali su da uhvate dete u padu Na planini Jahorini danas je došlo do incidenta, kada je dete ispalo iz korpe na žičari. Dete je ostalo da visi iz korpe žičare, a zatim palo na tlo. Skijaši koji su se zatekli ispod žičare pokušavali su da uhvate dete. Za sada nije poznato kako je došlo do incidenta niti stepen povreda deteta. (BN, Srpskainfo)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Video) Poznato stanje deteta koje je palo sa žičare na Jahorini Skijaši pokušavali da ga uhvate, a onda je svom snagom…

(Video) Poznato stanje deteta koje je palo sa žičare na Jahorini Skijaši pokušavali da ga uhvate, a onda je svom snagom udarilo o tlo

Blic pre 4 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Visa

Hronika, najnovije vesti »

(Video) Poznato stanje deteta koje je palo sa žičare na Jahorini Skijaši pokušavali da ga uhvate, a onda je svom snagom…

(Video) Poznato stanje deteta koje je palo sa žičare na Jahorini Skijaši pokušavali da ga uhvate, a onda je svom snagom udarilo o tlo

Blic pre 4 minuta
Šaranović sproveden u zatvor Bivšem direktoru Uprave za imovinu Crne Gore određen pritvor: Oštetio državu za 9 miliona

Šaranović sproveden u zatvor Bivšem direktoru Uprave za imovinu Crne Gore određen pritvor: Oštetio državu za 9 miliona

Blic pre 24 minuta
(Video) Dete palo sa žičare! Drama na Jahorini: Skijaši trčali da ga uhvate, a onda je usledio jeziv pad

(Video) Dete palo sa žičare! Drama na Jahorini: Skijaši trčali da ga uhvate, a onda je usledio jeziv pad

Blic pre 59 minuta
Hapšenje na prelazu Sremska Rača: Osumnjičeni sa lažnim dokumentima pokušao da iznese pet miliona dinara

Hapšenje na prelazu Sremska Rača: Osumnjičeni sa lažnim dokumentima pokušao da iznese pet miliona dinara

Euronews pre 58 minuta
Udes na Rumenačkom putu, povređeni dečak i devojka

Udes na Rumenačkom putu, povređeni dečak i devojka

NoviSad.com pre 1 sat