Putin kaže: Uvek sam na strani Kube

Danas pre 7 sati  |  Fonet
Rusija smatra nova ograničenja za Kubu neprihvatljivim, rekao je danas ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku s kubanskim ministrom spoljnih poslova Brunom Rodrigezom Pariljom, javlja danas TASS. „Ovo je poseban period, sa novim sankcijama.

Znate kako se osećamo povodom ovoga. Ne prihvatamo ništa slično“, rekao je Putin i naglasio da je stav ruskog mMinistarstva spoljnih poslova „otvoren, jasan i nedvosmislen“. Putin je napomenuo da Rusija i Kuba imaju posebne odnose koji su se istorijski razvijali, navodi TASS. „Uvek smo bili na strani Kube u njenoj borbi za nezavisnost, za pravo da sledi svoj put razvoja i uvek smo podržavali kubanski narod. Znamo koliko su ove protekle decenije bile teške za
