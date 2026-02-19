SSP: Ministarka Đurđević Stamenkovski ne odgovara na pitanje u vezi sa Zakonom roditelj-negovatelj

Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Tatjana Pašić saopštila je danas da ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski nije odgovorila na poslaničko pitanje u vezi sa Zakonom roditelj-negovatelj, iako, kako je navela, po zakonu mora da odgovori u roku od 15 dana.

Kako je Pašić navela u saopštenju, poslaničko pitanje je postavila pre mesec dana, te ocenila da taj zakon bi trebalo da bude usvojen odavno, i da je „mogao da bude usvojen pre nekoliko meseci“. „Vlast je četiri puta odbila naš predlog zakona, a roditelji dece sa smetnjama i dalje 24 sata brinu o svojoj deci bez odmora i podrške i ne mogu više da slušaju prazna obećanja. Za to vreme donose se lex specijalisi, Mrdićevi zakoni da dokrajče pravosuđe i zaštite