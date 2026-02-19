SSP: Ministarka Đurđević Stamenkovski ne odgovara na pitanje u vezi sa Zakonom roditelj-negovatelj

Beta pre 1 sat

 Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Tatjana Pašić saopštila je danas da ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski nije odgovorila na poslaničko pitanje u vezi sa Zakonom roditelj-negovatelj, iako, kako je navela, po zakonu mora da odgovori u roku od 15 dana.

Kako je Pašić navela u saopštenju, poslaničko pitanje je postavila pre mesec dana, te ocenila da taj zakon bi trebalo da bude usvojen odavno, i da je "mogao da bude usvojen pre nekoliko meseci". 

"Vlast je četiri puta odbila naš predlog zakona, a roditelji dece sa smetnjama i dalje 24 sata brinu o svojoj deci bez odmora i podrške i ne mogu više da slušaju prazna obećanja. Za to vreme donose se lex specijalisi, Mrdićevi zakoni da dokrajče pravosuđe i zaštite kriminalce, milijarde eura odlaze na EXPO, korupcija cveta. U državama Evropske unije odavno postoje i zakoni koji uredjuju status roditelja negovatelja jer postoji sistem koji štiti porodicu kao i odgovornost države da brine o svojim građanima. Sve dok je tako, ostaćemo u izolaciji iza koje se štite kriminal i korupcija i krše osnovna ljudska prava i slobode", navela je Pašić.

(Beta, 19.02.2026)

Povezane vesti »

SSP: „Ministarka Đurđević Stamenkovski ne odgovara na pitanje u vezi sa Zakonom roditelj-negovatelj“

SSP: „Ministarka Đurđević Stamenkovski ne odgovara na pitanje u vezi sa Zakonom roditelj-negovatelj“

Serbian News Media pre 40 minuta
SSP: Ministarka Đurđević Stamenkovski ne odgovara na pitanje u vezi sa Zakonom roditelj-negovatelj

SSP: Ministarka Đurđević Stamenkovski ne odgovara na pitanje u vezi sa Zakonom roditelj-negovatelj

Radio sto plus pre 15 minuta
SSP: Ministarka Đurđević Stamenkovski ne odgovara na pitanje u vezi sa Zakonom roditelj-negovatelj

SSP: Ministarka Đurđević Stamenkovski ne odgovara na pitanje u vezi sa Zakonom roditelj-negovatelj

N1 Info pre 1 sat
"Vlast neće da usvoji Zakon roditelj-negovatelj, a donosi lex specijalise, Mrdićeve zakone i troši milijarde evra na EXPO"

"Vlast neće da usvoji Zakon roditelj-negovatelj, a donosi lex specijalise, Mrdićeve zakone i troši milijarde evra na EXPO"

Nova pre 1 sat
SSP: Ministarka Đurđević Stamenkovski ne odgovara na pitanje u vezi sa Zakonom roditelj-negovatelj

SSP: Ministarka Đurđević Stamenkovski ne odgovara na pitanje u vezi sa Zakonom roditelj-negovatelj

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SSPMilica Đurđević Stamenkovski

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za Srbiju 19. februara 2026: promenljivo oblačno i toplije vreme sa naoblačenjem uveče

Vremenska prognoza za Srbiju 19. februara 2026: promenljivo oblačno i toplije vreme sa naoblačenjem uveče

Naslovi.ai pre 40 minuta
Tema jutra: Srbija u opasnosti da izgubi prehrambeni suverenitet

Tema jutra: Srbija u opasnosti da izgubi prehrambeni suverenitet

N1 Info pre 40 minuta
Poljoprivrednici iz okoline Gornjeg Milanovca danas se pridružuju blokadi puteva

Poljoprivrednici iz okoline Gornjeg Milanovca danas se pridružuju blokadi puteva

Beta pre 20 minuta
Piše Dimitrije Vojnov: Šta nam hapšenje u Crnoj Gori govori o SNS vlasti?

Piše Dimitrije Vojnov: Šta nam hapšenje u Crnoj Gori govori o SNS vlasti?

Radio 021 pre 30 minuta
Prošle godine otkriveno 1.069 falsifikovanih dokumenata i podneto 900 krivičnih prijava

Prošle godine otkriveno 1.069 falsifikovanih dokumenata i podneto 900 krivičnih prijava

RTV pre 25 minuta