Vreme danas: Jutro hladno, tokom dana toplije

Danas pre 2 sata  |  Beta
Vreme u Srbiji će danas ujutru biti hladno i pretežno vedro, osim na severu Vojvodine, gde se očekuju oblaci i slaba kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno i toplije vreme sa sunčanim intervalima, kao i slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Najniža jutarnja temperatura biće od -5 do tri, a najviša dnevna od 10 do 17 stepeni. Vreme u Beogradu će danas ujutru biti hladno i vedro, a tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Duvaće umeren vetar južnih pravaca, od sredine dana u pojačanju. Jutarnja temperatura biće od -1 do tri, a najviša oko 15 stepeni.
