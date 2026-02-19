Bil Gejts otkazao govor na Samitu o AI u Indiji zbog pitanja o vezama sa Epstinom

Euronews pre 43 minuta  |  Autor: Tanjug
Bil Gejts otkazao govor na Samitu o AI u Indiji zbog pitanja o vezama sa Epstinom

Osnivač Majkrosofta Bil Gejts otkazao je održavanje govora na Samitu o uticaju veštačke inteligencije u Indiji zbog pitanja o svom odnosu sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, preneo je Guardian.

Gejts je doputovao u Indiju početkom nedelje, gde njegova fondacija sarađuje sa vladom na projektima primene veštačke inteligencije za društveno dobro, a bilo je najavljeno da će govoriti nakon indijskog premijera Narendre Modija. Međutim, nekoliko sati pre obraćanja delegatima Gejts je otkazao učešće. Fondacija Gejts je saopštila da je odluka doneta kako bi fokus ostao na prioritetima samita, iako je manje od 48 sati ranije potvrđeno da će održati govor.
