Počeo Ramazan - sveti mesec za muslimane

To je deveti mesec muslimanske lunarne godine a tokom Ramazana, odnosno u persijskoj verziji, Ramadana, obavezan je post, jedan od stubova islama.

Ramazan i period posta poštuju se čitavog meseca i predstavljaju jedan od Pet stubova Islama, osnovnih dužnosti čijem izvršavanju svi muslimani treba da teže. Cilj je iz Ramazana izaći bolji, zdraviji, duhovno obnovljen, sa oproštenim gresima. Dobročinstvo je važan deo islama, a još značajnije je tokom Ramazana kada se muslimani podsećaju na velikodušnost i povećavaju dobrotvorne aktivnosti. Trenuci zajedništva koji okupljaju porodice, komšije i prijatelje najviše