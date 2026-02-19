Imenovala prelaznu vladu, pa će da raspiše izbore: Predsednica Bugarske najavila parlamentarne izbore za 19. april

Kurir pre 23 minuta  |  Beta
Imenovala prelaznu vladu, pa će da raspiše izbore: Predsednica Bugarske najavila parlamentarne izbore za 19. april

Predsednica Bugarske Iliana Jotova izjavila je da će raspisati parlamentarne izbore za 19. april, a takođe je imenovala i prelaznu vladu.

Jotova je naglasila da je priprema fer izbora "najvažniji zadatak prelazne vlade", a dodala je i da "moraju ublažiti strahovi ljudi od rasta cena robe i usluga". Ostavka odlazeće vlade koju predvodi stranka GERB, usledila je nakon velikih demonstracija krajem 2025. godine, a povod protesta bila je rasprostranjena korupcija. Kurir.rs/Beta
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

DW: Seks i zlostavljanje dece – skandali ruše Viktora Orbana

DW: Seks i zlostavljanje dece – skandali ruše Viktora Orbana

Danas pre 10 sati
Un digao uzbunu zbog epstajna: Njegovi dosijei su toliko ozbiljni da bi mogli biti zločini protiv čovečnosti

Un digao uzbunu zbog epstajna: Njegovi dosijei su toliko ozbiljni da bi mogli biti zločini protiv čovečnosti

Blic pre 4 sati
Šta se krije iza 6 tela i spaljene kolibe pored sprske granice Jeziva misterija o kojoj bruji svet: Ovo je čovek koji je odneo…

Šta se krije iza 6 tela i spaljene kolibe pored sprske granice Jeziva misterija o kojoj bruji svet: Ovo je čovek koji je odneo tajnu u grob

Kurir pre 7 sati
DW: Seks i zlostavljanje dece - skandali u Mađarskoj ruše Viktora Orbana

DW: Seks i zlostavljanje dece - skandali u Mađarskoj ruše Viktora Orbana

N1 Info pre 8 sati
Činio zločine protiv čovečnosti? Savet UN: Osuđeni seksualni prestupnik mogao bi da ponese najcrnju titulu

Činio zločine protiv čovečnosti? Savet UN: Osuđeni seksualni prestupnik mogao bi da ponese najcrnju titulu

Večernje novosti pre 7 sati
Bugarski „Tvin Piks“: Šest tela, jedna zapaljena planinska koliba i mnogo pitanja bez odgovora

Bugarski „Tvin Piks“: Šest tela, jedna zapaljena planinska koliba i mnogo pitanja bez odgovora

N1 Info pre 9 sati
Mračni koridori moći: Epštajn sa Lajčakom dogovarao rezultate izbora u Slovačkoj (video)

Mračni koridori moći: Epštajn sa Lajčakom dogovarao rezultate izbora u Slovačkoj (video)

Pravda pre 9 sati

Ključne reči

Parlamentarni izboriBugarskakorupcijaIzbori

Svet, najnovije vesti »

Imenovala prelaznu vladu, pa će da raspiše izbore: Predsednica Bugarske najavila parlamentarne izbore za 19. april

Imenovala prelaznu vladu, pa će da raspiše izbore: Predsednica Bugarske najavila parlamentarne izbore za 19. april

Kurir pre 23 minuta
Putin: "Sankcije SAD Kubi neprihvatljive, sada smo u posebnom periodu, nećemo prihvatiti..."

Putin: "Sankcije SAD Kubi neprihvatljive, sada smo u posebnom periodu, nećemo prihvatiti..."

Telegraf pre 28 minuta
Danski kralj stigao na Grenland! Posetio danske vojnike, poslao poruku!

Danski kralj stigao na Grenland! Posetio danske vojnike, poslao poruku!

Kurir pre 2 sata
Pronađen mrtav dominantni vuk Anko iz okoline Rima

Pronađen mrtav dominantni vuk Anko iz okoline Rima

Politika pre 2 sata
Lavrov: Rusija će početi da razgovara kada se predstavnici EU „urazume"

Lavrov: Rusija će početi da razgovara kada se predstavnici EU „urazume"

Politika pre 2 sata