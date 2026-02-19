Imenovala prelaznu vladu, pa će da raspiše izbore: Predsednica Bugarske najavila parlamentarne izbore za 19. april

Predsednica Bugarske Iliana Jotova izjavila je da će raspisati parlamentarne izbore za 19. april, a takođe je imenovala i prelaznu vladu.

Jotova je naglasila da je priprema fer izbora "najvažniji zadatak prelazne vlade", a dodala je i da "moraju ublažiti strahovi ljudi od rasta cena robe i usluga". Ostavka odlazeće vlade koju predvodi stranka GERB, usledila je nakon velikih demonstracija krajem 2025. godine, a povod protesta bila je rasprostranjena korupcija. Kurir.rs/Beta