Ovako su Delije "okupirale" Lil: Pogledajte kako "marširaju" ulicama i pevaju

Mondo pre 7 minuta  |  Milutin Vujičić
Ovako su Delije "okupirale" Lil: Pogledajte kako "marširaju" ulicama i pevaju

Crvena zvezda večeras od 21 čas gostuje Lilu u prvoj utakmici šesnaestine finala Lige Evrope, a tamo će imati lepu podršku svojih navijača, kao što je to bio slučaj i na ostalim evropskim gostovanjima ove sezone.

Delije su "okupirale" Lil i već u sredu uveče prošetale su gradom i snimci se polako šire društvenim mrežama. Navijačke grupe imaju običaj da se pojave dan ranije u gradu, prošetaju i tako "obeleže teritoriju", a za sada deluje da je sve proteklo mirno, bez bilo kakvih incidenata. Videćemo koliko je Delija došlo u Lil da podrži ekipu i koliko će navijača stići u toku današnjeg dana, ali nema sumnje da će i ovog puta biti veliki "vetar u leđa" svojoj ekipi koja juri
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Zvezda u Lilu započinje drugu fazu Lige Evrope (RTS 1, 21.00)

Zvezda u Lilu započinje drugu fazu Lige Evrope (RTS 1, 21.00)

RTS pre 27 minuta
Ovo je sastav Crvene zvezde za Lil: Dejan Stanković spremio tim koji nikada nije igrao zajedno

Ovo je sastav Crvene zvezde za Lil: Dejan Stanković spremio tim koji nikada nije igrao zajedno

Mondo pre 16 minuta
Partizan protiv FMP-a za polufinale Kupa! Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!

Partizan protiv FMP-a za polufinale Kupa! Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!

Kurir pre 1 sat
Sada kreće ono najzanimljivije! Zvezda gostuje lilu u prvom meču 1/16 finala Lige Evrope! Evo ge možete da gledate utakmicu!

Sada kreće ono najzanimljivije! Zvezda gostuje lilu u prvom meču 1/16 finala Lige Evrope! Evo ge možete da gledate utakmicu!

Kurir pre 1 sat
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Lil - Crvena zvezda u nokaut fazi Lige Evrope

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Lil - Crvena zvezda u nokaut fazi Lige Evrope

Telegraf pre 1 sat
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - FMP u četvrtfinalu Krk

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - FMP u četvrtfinalu Krk

Telegraf pre 52 minuta
Dejan Stanković poslao poruku pred meč sa Lilom: Imam 22 lava, grizemo i idemo dalje

Dejan Stanković poslao poruku pred meč sa Lilom: Imam 22 lava, grizemo i idemo dalje

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaDelijeLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Izvorni fudbal

Izvorni fudbal

Velike priče pre 12 minuta
Zvezda u Lilu započinje drugu fazu Lige Evrope (RTS 1, 21.00)

Zvezda u Lilu započinje drugu fazu Lige Evrope (RTS 1, 21.00)

RTS pre 27 minuta
Zvezdu dočekuje oslabljeni rival

Zvezdu dočekuje oslabljeni rival

Sputnik pre 31 minuta
"Bilo je super kul": Nvora otkrio šta ga je najviše oduševilo posle pobede u Nišu

"Bilo je super kul": Nvora otkrio šta ga je najviše oduševilo posle pobede u Nišu

Nova pre 31 minuta
Prijateljstvo, pa rivalstvo – Šakota i Vujošević

Prijateljstvo, pa rivalstvo – Šakota i Vujošević

Sport klub pre 31 minuta