Ovako su Delije "okupirale" Lil: Pogledajte kako "marširaju" ulicama i pevaju

Crvena zvezda večeras od 21 čas gostuje Lilu u prvoj utakmici šesnaestine finala Lige Evrope, a tamo će imati lepu podršku svojih navijača, kao što je to bio slučaj i na ostalim evropskim gostovanjima ove sezone.

Delije su "okupirale" Lil i već u sredu uveče prošetale su gradom i snimci se polako šire društvenim mrežama. Navijačke grupe imaju običaj da se pojave dan ranije u gradu, prošetaju i tako "obeleže teritoriju", a za sada deluje da je sve proteklo mirno, bez bilo kakvih incidenata. Videćemo koliko je Delija došlo u Lil da podrži ekipu i koliko će navijača stići u toku današnjeg dana, ali nema sumnje da će i ovog puta biti veliki "vetar u leđa" svojoj ekipi koja juri